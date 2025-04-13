أسعار العملات العربية والأجنبية بختام تعاملات اليوم الأحد 13 أبريل 2025

شهدت أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية تفاوتًا في معدلات الشراء والبيع أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وترصد "البوابة نيوز" في هذا التقرير، أحدث تحركات أسعار الصرف بالبنوك العاملة في السوق المحلية، وجاءت أسعار الصرف على النحو التالي:

العملات العالمية:

الدولار الأمريكي (USD) : سعر الشراء: 51.1697 جنيه سعر البيع: 51.3028 جنيه

: اليورو (EUR) : سعر الشراء: 58.1288 جنيه سعر البيع: 58.2851 جنيه

: الجنيه الإسترليني (GBP) : سعر الشراء: 66.9300 جنيه سعر البيع: 67.1194 جنيه

: الدولار الكندي (CAD) : سعر الشراء: 36.9030 جنيه سعر البيع: 37.0043 جنيه

: الفرنك السويسري (CHF) : سعر الشراء: 62.7541 جنيه سعر البيع: 62.9405 جنيه

: الين الياباني (JPY) (لكل 100 ين): سعر الشراء: 35.6484 جنيه سعر البيع: 35.7486 جنيه

(لكل 100 ين): الكرونة النرويجية (NOK) : سعر الشراء: 4.7734 جنيه سعر البيع: 4.8335 جنيه

: الكرونة الدنماركية (DKK) : سعر الشراء: 7.7834 جنيه سعر البيع: 7.8048 جنيه

: الكرونة السويدية (SEK) : سعر الشراء: 5.2346 جنيه سعر البيع: 5.2499 جنيه

: اليوان الصيني (CNY) : سعر الشراء: 7.0167 جنيه سعر البيع: 7.0359 جنيه

: الدولار الأسترالي (AUD) : سعر الشراء: 32.1602 جنيه سعر البيع: 32.2643 جنيه

:

العملات الخليجية والعربية: