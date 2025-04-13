كارثة صحية بقطاع غزة.. إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات الطبية

قالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نبال فرسخ، إن القطاع الصحي في غزة يواجه انهيارًا شبه كامل، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وإغلاق المعابر، ومنع دخول الإمدادات الطبية.

وأشارت "فرسخ"، في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى نفاد عدد كبير من المستلزمات الصحية الأساسية في مستشفيات القطاع؛ بسبب القيود الإسرائيلية المشددة، ما أدى إلى عجز الطواقم الطبية عن تقديم الرعاية اللازمة للمرضى والجرحى.

ولفتت إلى أن الاحتلال دمّر أجزاء واسعة من المستشفى الأهلي العربي المعمداني بمدينة غزة، وأجبر المرضى والكوادر الطبية على إخلائه قسرًا، قبل أن يقصفه بشكل مباشر.

وأضافت أن غالبية المراكز الصحية والمستشفيات في قطاع غزة باتت خارج الخدمة، إما نتيجة الاستهداف المباشر، أو بسبب نفاد الوقود والمستلزمات الطبية، وهو ما يفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.