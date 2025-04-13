تأجيل محاكمة ٦ متهمين بـ"خلية العجوزة"

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 13052 لسنة 2022، والمعروفة بـ"خلية العجوزة" لجلسه ١٣ مايو.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد عمار.

أمر إحالة المتهمين

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت في وقت سابق بإحالة المتهمين وآخرين للمحاكمة العاجلة بعد اتهامهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى تهديد الأمن القومي للدولة. ويواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات خطيرة تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتنظيم أنشطة تستهدف الأمن الداخلي.

التهم الموجهة إلى المتهمين تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية تعمل على تقويض استقرار الدولة، وتولي قيادة الجماعة وتنظيم أنشطة إرهابية تهدد الأمن القومي، والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة.



يأتي تأجيل المحاكمة في وقت حساس، حيث تتابع الأجهزة الأمنية تطورات القضية عن كثب، نظرًا لخطورة المتورطين في هذه الأنشطة الإرهابية.

تمثل قضية "خلية العجوزة" أهمية خاصة بالنسبة للسلطات المصرية، حيث تسلط الضوء على الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب ومحاولات الجماعات المتطرفة لإعادة تشكيل خلاياها في البلاد. هذه المحاكمة تشكل جزءًا من الحرب المستمرة ضد الجماعات الإرهابية، التي تستهدف زعزعة استقرار مصر.