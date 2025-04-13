نادين نسيب نجيم تحتفل بأحد الشعانين مع أبنائها وطليقها.. صور

تحتفل الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بأحد الشعانين الذي يوافق اليوم، برفقة أبنائها وطليقها، إذ تحيي الكنائس المسيحية الشرقية والغربية، "أحد الشعانين" وهو الأحد الأخير قبل عيد الفصح المجيد، و"ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس".



وشاركت نادين جمهورها مجموعة من الصور العائلية مع أبنائها جيوفاني وهافن، خلال الاحتفال اليوم وكتبت عبر حسابها على موقع "إنستجرام" مهنئة جمهورها:"شعنينة مباركة".



حضور طليق نادين الاحتفال



وظهر طليق نادين في فيديو شاركته عبر “إنستجرام” من أحد الشعانين إذ شارك مع أبنائه اليوم الاحتفال.



أخر أعمال نادين نجيم

وكان أخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل "2024" الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، العمل من بطولة نادين نجيم، محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، وسام صليبا، طوني عيسى، تأليف بلال شحادات، إخراج فيليب أسمر.

