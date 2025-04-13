الدوري المصري.. بوجلبان يعلن التشكيل الرسمي للمصري أمام بتروجت

أعلن الجهاز الفني للنادي المصري البورسعيدي تحت قيادة مديره الفني، التونسي أنيس بوجلبان، عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة نظيره فريق بتروجت ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الحسم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي فريقي المصري وبتروجت في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الدوري المصري.

تشكيل المصري لمباراة بتروجيت

محمود جاد لحراسة المرمى

كريم العراقي، محمد هاشم ، محمود حمادة ، خالد صبحي ، حسن علي لخط الظهر

محمد مخلوف ، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

ميدو جابر ، كريم بامبو كثنائي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

البدلاء :

محمد شحاته، أحمد عيد ، باهر المحمدي، عمرو سعداوي ، سامادو أتدجيكو، حسين فيصل ، أحمد القرموطي ، عبد الرحيم دغموم، بابا بادجي.