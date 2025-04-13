وزير الشباب يهنئ محمود السيد بعد تتويجه بذهبية سيف المبارزة ببطولة العالم للناشئين

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مكالمة هاتفية عبر الفيديو كونفرانس بلاعب المنتخب المصري لسيف المبارزة محمود السيد وذلك بعد نجاحه في التتويج بالميدالية الذهبية ببطولة العالم والتي أقيمت بالصين بعد تغلبه في المباراة النهائية علي نظيره الإيطالي .

وأوضح وزير الرياضةً خلال حديثه مع لاعب منتخبنا الوطني وصاحب ذهبية البطوله والجهاز الفني للمنتخب المصري اننا فخورين بإنجازات السلاح وتعودنا منكم علي الذهب .

وأضاف "صبحي" سأكون بانتظاركم في مطار القاهرة لاستقبالكم الاستقبال الامثل الذي يليق بابطالنا المصريين والذين يبذلون الغالي والنفيس لمواصلة تربع وتتويج مصر بمختلف البطولات.

وتُوّج محمود السيد لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة بلقب بطولة العالم للناشئين بمنافسات تحت 20 سنة، بعد فوزه في المباراة النهائية على بطل إيطاليا "ماتيو جالاسي" بنتيجة 15-12، ضمن منافسات البطولة المقامة في الصين خلال الفترة من 7 إلى 15 أبريل الجاري.

يُذكر أن هذه هي الميدالية الذهبية الثانية لمصر في البطولة، بعد تتويج عبدالرحمن طلبة بلقب منافسات فردي سلاح الشيش تحت 20 سنة.