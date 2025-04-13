الكرة النسائية.. 3 مواجهات تفصل مسار عن التتويج بالدوري والأهلي يأمل في تعثره.. والزمالك يسعى للتمييز

يفصل فريق الكرة النسائية لنادي مسار عن بطولة الدوري الجاري للقسم الأول لموسم 2024 -2025 خطوات بسيطة عن التتويج بالدوري، حيث استطاع فريق مسار خلال الفترة الماضية من حسم كافة مبارياته خلال الدور الأول والثاني من بطولة دوري الكرة النسائية، ليسطع نجمه، ويصبح من أهم الأندية المتميزة في ظل وجود قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" لأول مرة بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإنشاء كافة الأندية فريق للكرة النسائية ومشاركتهم بشكل فعال، وتواجد فريق وادي دجلة الذي حصد العديد من البطولات في مجال الكرة النسائية على مدار الأعوام الماضية .

ليواصل فريق مسار لكرة القدم النسائية هيمنته على صدارة ترتيب الدوري، ليفصله عن التتويج 3 محطات عن نهاية الدوري والتي يختتمها بمواجهة فريق الأهلي الذي استطاع اثبات نفسه خلال الدوري الجاري رغم مشاركته لأول مرة ليحتل الوصافة في المركز الثاني من ترتيب دورى البطولة .

مباراة مسار الآخيرة في دوري الكرة النسائية

نجح فريق مسار للكرة النسائية في تخطي فريق وادي دجلة خلال دوري حسم اللقب والتي تم إقامتها يوم الجمعة الماضية الموافق 11 إبريل، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف، وذلك بعد تعثره الوحيد أمام وادي دجلة والتي انتهت بالتعادل في الدور الأول خلال مشواره بالدوري.

نقاط مسار والأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية

استطاع فريق مسار التفرد بقمة ترتيب الدوري الجاري بمجموع نقاط 64 نقطة، فيما احتل فريق الأهلي رغم مشاركته للمرة الأول بفريق الكرة النسائية المركز الثانية بنقاط 59 نقطة، واحتل فريق الزمالك المركز الثالث وذلك بعد موسم استطاع فيه ان يفرض نفسه برصيد 53 نقطة ، ووادي دجلة المركز الرابع برصيد 51 نقطة، والبنك الأهلي في المركز الخامس بـ 38 نقطة ، ويحتل المراكز السادس والسابع بالترتيب أندية مودرن سبورت وزد، ويقبع المقاولون العرب بـ 29 نقطة.

الأهلي و مسار في دوري الكرة النسائية

يأمل النادي الأهلي في تعثر فريق مسار خلال مباراته المقبلة أمام فريقي مودرن سبورت والزمالك وذلك ليستطيع حسم اللقب بعد أن تعثر أمام فريق مسار في الدور الأول وتعادل مع الزمالك وتعثر أمام وادي دجلة في الدور الثاني ليوسع الفارق بينه وبين مسار ويفقد نقاط يستغلها مسار بالصعود للقمة.

مواجهات مسار المقبلة في دوري الكرة النسائية

يواجه فريق مسار للكرة النسائية غدا الأثنين الموافق 14 إبريل مودرن سبورت فيما يواجه يوم السبت الموافق 3 مايو فريق الزمالك ليختتم مشوار الدوري بمواجهة الأهلي يوم الجمعة الموافق 9 مايو، لينتهي بذلك دورى الكرة النسائية بمباريات الجولة التاسعة من مرحلة الحسم .