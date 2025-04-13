الدوري الإنجليزي.. سولانكي يقود توتنهام لمواجهة وولفارهامبتون

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وولفارهامبتون، وذلك بعد قليل على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج".

تشكيل توتنهام



وجاء تشكيل فريق توتنهام هوتسبير كالتالى:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، بن دافيز، دجد سبينس.

خط الوسط: باب سار، يفيس بيسوما، أرشي جراي، جيمس ماديسون، بيرنان جونسون.

خط الهجوم: ماتيس تيل، دومينيك سولانكي.



تشكيل وولفارهامبتون

فيما اعلن غاري أونيل المدير الفنى لفريق وولفارهامبتون تشكيل فريقه والذى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: خوسي سا.

خط الدفاع: مات دوهيرتي، إيمانويل أجبادو، توتي غوميز، ريان آيت نوري، نيلسون سيميدو.

خط الوسط: مارشال مونيتسي، جان ريسنير بلغارد، جواو جوميز، أندريه ترينداد دا كوستا نيتو.

خط الهجوم: يورجن ستراند لارسن.



ويحتل فريق توتنهام المركز الـ 15 برصيد 37 نقطة، بينما يقع فريق وولفارهامبتون فى المركز الـ 17 برصيد 32 نقطة.