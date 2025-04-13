البترول تنفي قطع الكهرباء صيف 2025

أكد المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول، أن الحكومة وضعت خطة عاجلة لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي والمواد البترولية خلال أشهر الصيف، مشددًا على أن البلاد لن تشهد أي انقطاعات في التيار الكهربائي هذا العام.

وقال عاطف: "لدينا وفرة في الغاز، وقمنا باتخاذ إجراءات استباقية لتأمين مصادر متعددة للطاقة.. لن تتأثر المصانع، وتم التنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء لتلبية كافة الاحتياجات خلال فصل الصيف".

وأوضح أن الحكومة بدأت منذ أشهر في تخزين كميات كبيرة من الغاز الطبيعي خلال فصل الشتاء، لضمان توافر الإمدادات خلال فترات الذروة في الصيف، خاصة في ظل الارتفاع المتوقع في الأحمال.

من جانبه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن صيف 2025 سيكون مختلفًا عن العام الماضي، مؤكدًا عدم تكرار تجربة "تخفيف الأحمال" التي طُبقت سابقًا، وذلك بفضل خطة شاملة أعدتها وزارة الكهرباء بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتأتي هذه التصريحات في إطار استعداد الدولة لتأمين متطلبات المواطنين والقطاعات الإنتاجية من الطاقة، وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء طوال فصل الصيف.

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