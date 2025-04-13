حماس: لجنة الإسناد المجتمعي تحظى بقبول دولي لإدارة الشأن الحكومي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"في نبأ عاجل، اليوم الأحد، عن "حماس" أن لجنة الإسناد المجتمعي تحظى بقبول دولي لتقوم بإدارة الشأن الحكومي وتهيئ الظروف المطلوبة لإعادة الإعمار.

حماس تؤكد مسؤوليتها تجاه أي مقترح جديد لإنهاء الحرب

وأكد باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن وفد الحركة في القاهرة يبحث سبل إنهاء الحرب وفتح المعابر لإدخال المساعدات، مشيراً إلى تعامل الحركة بمسؤولية مع أي مقترح جديد.

لجنة الإسناد المجتمعي تحظى بقبول دولي وتوافق فلسطيني

وفي تصريح صحفي، أوضح نعيم أن الوفد سيناقش تفعيل قرار تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، التي لاقت إجماعًا فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا، بالإضافة إلى قبول دولي، على أن تتولى إدارة الشأن الحكومي على كافة الأصعدة.

وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو تهيئة الظروف لإعادة الإعمار وتوحيد المؤسسات بين غزة والضفة الغربية بالتعاون مع الحكومة في رام الله، انطلاقًا من مبدأ وحدة الأراضي الفلسطينية والنظام السياسي.

وأشار نعيم إلى أن الحركة تتعامل بإيجابية ومسؤولية مع أي مقترح جديد بشرط أن يؤدي إلى إنهاء الحرب وانسحاب القوات المعادية.

تحديات إقليمية ودولية في طريق إنهاء الحرب وإعادة الإعمار

واعترف نعيم بأن المشهد معقد، خصوصًا مع حالة الخذلان الإقليمي والعجز أو التواطؤ الدولي، وهو ما يترتب عليه ثمن باهظ. وأكد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته يدركون جيدًا مخططات العدو التي تهدف إلى إطالة أمد الحرب لأغراض داخلية، مؤكدًا أن حماس لن تتخلى عن حقها في إنهاء الحرب، انسحاب القوات، وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.

واختتم نعيم تصريحه بالقول: "لن يرى العدو منا انكسارًا، ولن نسمح بتحويل القضية إلى مجرد عملية تبادل أسرى يعقبها استئناف العدوان والقتل".