بشرى سارة لأهالي محافظة القليوبية

أجرى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيارة إلى محافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات والبريد، ومتابعة سير العمل في مشروعات التحول الرقمي بالمحافظة، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والنائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.

ربط 250 ألف منزل بالألياف الضوئية

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تستهدف ربط 250 ألف منزل بكابلات الألياف الضوئية ضمن قرى "حياة كريمة" بالقليوبية خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل توصيل الخدمة إلى 50 ألف منزل حتى الآن. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المواطنين من استخدام الإنترنت في التدريب والعمل والتعليم والتسويق الرقمي.

170 مكتب بريد تم تطويرها.. و150 برج محمول جديد هذا العام

وأوضح الوزير أن خطة الوزارة تشمل تطوير البنية التحتية في ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الإنترنت الثابت من خلال نشر كابلات الألياف الضوئية، وتحسين تغطية شبكات الاتصالات اللاسلكية بإنشاء 150 برج محمول جديد خلال العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير مكاتب البريد حيث تم الانتهاء من تطوير 170 مكتبًا من إجمالي 215 مكتبًا بالمحافظة، وجاري استكمال تطوير الباقي. كما تم تطوير جميع مكاتب البريد بقرى "حياة كريمة"، وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي لأكثر من 100 ماكينة لتيسير الخدمات للمواطنين، وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.

مذكرة تفاهم لبناء القدرات الرقمية

وخلال الزيارة، شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات ومحافظة القليوبية لبناء القدرات الرقمية لأهالي المحافظة، ضمن استراتيجية الوزارة لبناء الإنسان المصري وتعزيز المهارات الرقمية. وتشمل المذكرة خمس محاور رئيسية تمتد على مدى عامين، تستهدف تمكين المرأة، وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتعزيز التعلم الإلكتروني، ودعم خدمات التشخيص عن بُعد، ورفع الوعي بالسلامة الرقمية والمواطنة الرقمية.

350 سيدة و2000 شاب ضمن المستفيدين

وتستهدف المذكرة تدريب 350 سيدة ضمن مبادرة "قدوة. تك" على مهارات التسويق الرقمي واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تأهيل 2000 شاب من الخريجين على لغات البرمجة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، واعتماد 10 مدربين لضمان استدامة البرامج.

كما سيتم اعتماد 5 مراكز تعلم إلكتروني كمراكز تنمية رقمية مستدامة، وتدريب 100 من أعضاء هيئات التدريس والمدرسين على إنتاج المحتوى التعليمي الرقمي، إلى جانب اعتماد 20 مدربًا ضمن برنامج أكاديميات "سيسكو".

تشخيص عن بُعد وخدمات لذوي الإعاقة

تشمل الأنشطة أيضًا تدريب العاملين في قطاع الصحة على منظومة التشخيص عن بُعد بالتعاون مع مديرية الصحة، وتقديم خدمات رقمية متخصصة لحوالي 250 مواطنًا من ذوي الإعاقة وأصحاب الأعمال، لدمجهم في سوق العمل من خلال منصة "تأهيل"، بالتنسيق مع وزارتي التضامن والعمل.

توسيع نطاق المبادرات المجتمعية والبيئية

وأكد الوزير أهمية التوسع في أنشطة التوعية الرقمية، حيث تستهدف المبادرة تدريب 700 من الأطفال والشباب والمعلمين على الحماية الرقمية، فضلًا عن نشر ثقافة الاستهلاك المستدام والوعي البيئي بين طلاب المدارس والجامعات.

من جانبه، رحّب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بالوزير، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المشترك بين الحكومة والمحافظة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشيدًا برؤية الوزير في بناء مصر الرقمية وتوطين صناعة الإلكترونيات.

وشهد اللقاء استعراض عدد من النماذج الناجحة من أبناء القليوبية الذين استفادوا من برامج الوزارة، من بينهم سيدة عرضت تجربتها مع مبادرة "قدوة. تك"، وشاب من سفراء المعرفة استعرض تجربته مع مبادرة المواطنة الرقمية، وآخر استفاد من مبادرة "طوّر وغيّر".

تتضمن زيارة الوزير تفقد مقر إحدى الشركات الأمريكية العالمية المتخصصة في تحليل بيانات المكونات الإلكترونية، وزيارة مكتبين للبريد، ووحدة تشخيص عن بُعد، ومركز خدمة عملاء تابع لإحدى السنترالات، كما يلتقي بمجموعة من المتدربين وخريجي البرامج التابعة لمركز "كريتيفا" لإبداع مصر الرقمية.