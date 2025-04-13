رسميًا.. أحمد سامي يفسخ عقده مع نادي سموحة بالتراضي

فسخ أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، عقده مع إدارة النادي السكندري بالتراضي بعد الجلسة الطارئة التي عقدها مع رئيس النادي في الساعات الماضية ليتم الاعلان عن رحيل أحمد سامي عن سموحة.

وتلقى أحمد سامي عدد من العروض في الفترة الأخيرة لكنه أرجأ مناقشة العروض لنهاية الموسم، في ظل الموقف الصعب لفريق سموحة في جدول الدوري والصراع من أجل البقاء واحتراما لتعاقده مع إدارة نادي سموحة، قبل أن يتفق الطرفان على فسخ التعاقد بالتراضي.

مشوار أحمد سامي مع سموحة هذا الموسم

كان أحمد سامي تولى قيادة فريق سموحة منذ يناير 2023 وقاد "سامي" الفريق السكندري هذا الموسم في 21 مباراة بمختلف المسابقات وحقق الفوز في 7 فقط وتلقى 12 خسارة وتعادل في مواجهتين.

بديل أحمد سامي في يتدريب سموحة

ومن المقرر أن يقود الجهاز المعاون لأحمد سامي فريق سموحة مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

ومن المقرر أن يقود الجهاز المؤقت مواجهة الزمالك ضمن منافسات كأس عاصمة مصر يوم الأربعاء.

إدارة سموحة تحفز اللاعبين للبقاء

قرر مجلس إدارة نادي سموحة صرف قسط مالي لجميع فرق الدرجة الأولى، بما فيها الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل إجازة عيد الفطر المبارك، في خطوة لدعم الاستقرار المالي وتحفيز اللاعبين.

يأتي هذا القرار في إطار حرص إدارة النادي على تحفيز الفرق المختلفة، وتوفير مناخ إيجابي للاعبين والجهاز الفني قبل استئناف المنافسات بعد العيد، ويعد هذا الإجراء تأكيدًا على التزام النادي بسداد مستحقات اللاعبين في مواعيدها، وتحفيزهم على تحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة.