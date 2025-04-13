نجوى كرم تهنئ جمهورها: شعنينة مباركة

حرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على تهنئة جمهورها بأحد الشعانين الذي يوافق اليوم، إذ تحيي الكنائس المسيحية الشرقية والغربية، "أحد الشعانين" وهو الأحد الأخير قبل عيد الفصح المجيد، و"ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس".

وكتبت نجوى عبر حسابها الرسمي علي موقع "X": شمعة منضوّيها تنوّر طريقنا للوصول الى الحياة الأبدية، قال السيّد المسيح دعوا الأطفال يأتون إليّ فـ لِمِثل هؤلاء ملكوت الله، شعنينة مباركة".

آخر أعمال نجوى كرم



وكانت آخر أعمال نجوى كرم، هو ألبوم «كاريزما»، والذي طرحت خلاله نحو 7 أغان، حرصت خلالها على التنوع لمواكبة جيل الشباب، وجاءت الأغاني على النحو التالي «زعلك صعب، بحبك حب، وإني اشتقتلو، 10 دقائق، مغرومة بحالي، كاريزما».



زواج نجوى كرم



وأعلنت نجوى كرم، في يونيو الماضي عن زواجها، وذلك على مسرح حفلها في رومانيا، ولكنها لم تكشف عن هوية عريسها، وقالت نجوى كرم: «رح خبركن خبرية عن هالفستان! هذا الفستان بيعنيلي كتير غير إنه لونه أبيض، وأنا بحب هاللون كتير، هاللون كان حفل زفافي فيه وهيدا الفستان بالذات».

واحتفلت بعدها بحفل صغير ضم الأصدقاء والمقربين بزواجها على رجل الأعمال عمر الدهماني.