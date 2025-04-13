ارتفاع عدد ضحايا غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 30 شهيدا

ارتفع عدد ضحايا غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد، إلى 30 شهيدا، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 50944 قتيلا و116156 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة "وصل مستشفيات قطاع غزة 11 شهيدا، و 111 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأشار البيان إلى أن "️حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1.574 شهيدا و 4.115 إصبة".

وأضافت الوزارة: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".