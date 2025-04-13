الدورى الإنجليزى.. إنشيزو وجورج هيرست يقودان إبسويتش تاون أمام تشيلسى

أعلن كيران ماكينا المدير الفنى لفريق إبسويتش تاون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسى، وذلك بعد قليل على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج".

وجاء تشكيل فريق إبسويتش تاون كالتالى:

حراسة المرمى: أليكس بالمير.

خط الدفاع: أكسيل تاونزيبي، دارا أوشي، كاميرون بورجيس، ليف دافيس، بن جونسون.

خط الوسط: جاك كلارك، سام مرسى، جان كاجوست.

خط الهجوم: جوليو إنشيزو، جورج هيرست.

ويحتل فريق تشيلسى المركز السادس برصيد 53 نقطة، بينما يقع فريق إبسويتش تاون فى المركز الـ 18 برصيد 20 نقطة.