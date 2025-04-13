رئيس مجلس الدولة يشيد بدور الأكاديمية العربية في التحول الرقمي

استقبل اليوم الأحد، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة المصري والوفد المرافق له بمقر الاكاديمية الرئيسي بابي قير بالإسكندرية.

ويشار إلى ان الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقوم بالتعاون مع مجلس الدولة المصري في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي من مارس ٢٠١٨ وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومجلس الدولة المصري ذلك الصرح الكبير وحصن الحقوق والحريات

بدء التشغيل الفعلي للمرحلة الاولى من التحول الرقمي

وفي البداية، قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج التهنئة للمستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة علي بدء التشغيل الفعلي للمرحلة الاولى من اعمال مشروع التحول الرقمي بمجلس الدولة.

كما اشادة بالدور المحوري الذي يقوم به رئيس مجلس الدولة في تطوير البوابة الإلكترونية وانشاء مكتبة العدالة الإلكترونية وميكنة الانظمة القضائية والادارية بمجلس الدولة، مما يعكس التقدم الكبير والملحوظ في ميكنة الخدمات القضائية بمجلس الدولة وتحقيق التحول الرقمي بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

رئيس مجلس الدولة يشيد بمحصلة التحول الرقمي

وقد أكد رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبد الحميد عبود أن تلك الطفرة النوعية في أعمال التحول الرقمي بمجلس الدولة هي محصلة جهد ونتاج عمل شاق من جانب السادة المستشارين والإداريين بمجلس الدولة المصري بالتعاون مع فريق عمل الأكاديمية، وأن مجلس الدولة المصري بما لديه من مميزات وكفاءات قادرة دوماً على الارتقاء والتقدم والتجدد والتكيف بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية في مختلف القطاعات بالدولة.

وتناول اللقاء، سبُل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مختلف المجالات

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على استمرار التعاون والدعم المستمر من قبل الأكاديمية إلى مجلس الدولة المصري.

كما قام المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة المصري بالإشادة بالدور الهام الذى تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال التحول الرقمي لمجلس الدولة.

أهمية فريق عمل الأكاديمية

وحرص الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج على استمرار التعاون والدعم المستمر لمجلس الدولة، كما رئيس مجلس الدولة بالجهد المتميز الذي يبذله فريق عمل الأكاديمية بمجلس الدولة برئاسة الدكتورة سارة السعدني استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بمجلس الدولة في تطوير البوابة الإلكترونية وتنفيذ مكتبة العدالة الإلكترونية وتقديم استشارات تكنولوجيا المعلومات والمتابعة التنفيذية لتطوير البنية المعلوماتية وميكنة الانظمة القضائية والادارية بمجلس الدولة.

في ختام اللقاء، أهدي الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، درعًا تذكاريًا، تكريمًا للمستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة وقد تقدم بكـل عـبارات التقدير والتمني لمجلس الدولة المصري باستمرار تحقيق العدالة الناجزة وبمزيد من العطاء للوطن

