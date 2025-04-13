وهدان: مصر تبذل جهودا دبلوماسية حثيثة لوقف إطلاق النار في غزة

أكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتحرك على أكثر من صعيد من أجل التوصل لإطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على أن القاهرة تبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة على المستويين الإقليمي والدولي، من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، وتهيئة الأجواء للعودة إلى مسار سياسي جاد يُفضي إلى حل الدولتين، باعتباره المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

مسؤولية تاريخية

وقال "وهدان"، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وتواصل اتصالاتها ومباحثاتها اليومية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل آمن ومستدام.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التحركات المصرية لا تقتصر فقط على وقف إطلاق النار، بل تشمل أيضا الدفع نحو تشكيل رأي عام عالمي يدعم الرؤية المصرية لحل الأزمة، والتي تقوم على وقف العدوان، ورفض التهجير القسري، وبدء مرحلة انتقالية تُهيئ لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، تمهيداً لإعادة الإعمار، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد "وهدان"، على أن مصر تؤمن بأن غياب الأفق السياسي واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، سيؤدي إلى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، ووقف الانتهاكات التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عام ونصف، والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وثمن النائب سليمان وهدان، الجهود التي تبذلها الدبلوماسية المصرية في المحافل الدولية، لكسب تأييد دولي لمبادرة وقف إطلاق النار وفتح مسار سياسي جديد، مشددا على أن مصر ستواصل دورها المحوري والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وستظل صوتاً داعماً للسلام العادل والدائم الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة.