إليسا تهنئ جمهورها بأحد الشعانين: "إن شاء الله أيامكن كلها سلام ومحبة"

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على تهنئة جمهورها بأحد الشعانين الذي يوافق اليوم، إذ تحيي الكنائس المسيحية الشرقية والغربية، "أحد الشعانين" وهو الأحد الأخير قبل عيد الفصح المجيد، و"ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس".

وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي علي موقع "X": "شعنينة مباركة عالجميع، إن شاء الله أيامكن كلها سلام ومحبة".



إليسا تحقق حلم طفل مريض بالسرطان

من جهة أخرى، شاركت إليسا متابعيها على "إنستجرام" فيديو من زيارتها إلى مستشفى علاج السرطان في لبنان.

وعلقت إليسا وقالت: "براين طفل عم يحارب السرطان، تمنّى انو يتعرف عليي، وزرته كرمال فرّحه بس بالحقيقة هو اللي فرّحني، بعرف تماماً شو يعني المرض والتعب، بس ابتسامته كانت أقوى من الوجع، ذكّرني إنه الإبتسامة بهيك ظروف هي بطولة، وإنه المحبة عنجد ممكن تكون دوا".

تتر مسلسل "وتقابل حبيب"



وحققت إليسا نجاحا كبيرا مؤخرا عبر غنائها تتر مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز، نيكول سابا، كريم فهمي، أنوشكا، خالد سليم، صلاح عبد الله، وآخرون، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري.

فريق عمل تتر “وتقابل حبيب”

تتر مسلسل "وتقابل حبيب" من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي نادر حمدي، وتقول الكلمات:"بتتعلق بناس

وبتودع في ناس

وكل مرة تقول خلاص

لقيت النصيب

بتقابل حبيب

وتفارق حبيب

تتساب

تسيب".



أحداث مسلسل “وتقابل حبيب”

تدور أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" حول ليل، وهي إمرأة ثرية تتلقى صدمة حياتها عندما تكتشف أن زوجها خانها وتزوج بأخرى سرا وتدخل في صراعات مع عائلتها.

