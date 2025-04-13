حماس تحذر من تحويل المفاوضات إلى تبادل أسرى فقط واستئناف العدوان على غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، عن "حماس" تحذيرها من تحويل المفاوضات إلى عملية تبادل أسرى فقط ثم استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة.

حماس تبحث في القاهرة إنهاء الحرب

أكد باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن وفد الحركة في القاهرة يناقش سبل إنهاء الحرب وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الحركة تتعامل بمسؤولية كبيرة مع أي مقترحات جديدة.

وأوضح نعيم في تصريح صحفي أن الوفد سيبحث تفعيل قرار تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، التي لاقت إجماعًا فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا، فضلاً عن قبول دولي، لتولي إدارة الشأن الحكومي على جميع المستويات.

وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو تهيئة الظروف لإعادة الإعمار وتوحيد المؤسسات بين غزة والضفة الغربية، بالتعاون مع الحكومة في رام الله، انطلاقًا من مبدأ وحدة الأراضي الفلسطينية والنظام السياسي.

كما شدد نعيم على أن الحركة تتعامل بإيجابية ومسؤولية مع أي اقتراحات جديدة، بشرط أن تؤدي إلى إنهاء الحرب وانسحاب القوات المعادية.