سكرتير بني سويف يتابع مدى التزام السائقين بتعريفة النقل

أجرى اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، جولة ميدانية موسعة بعدد من شوارع مدينة بني سويف والطرق السريعة المؤدية إلى المدينة، لمتابعة انتظام حركة النقل، والتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المقرر ، وذلك في حضور علي يوسف رئيس المدينة، وطارق علي مدير عام مشروع المواقف.

تفقد السكرتير العام المساعد سيارات الأجرة بطريق ديمو والتي تربط مدينة بني سويف بالمحافظات الأخرى، وكذلك سيارات السيرفيس والتاكسي وخطوط النقل بين المدينة والمراكز والقرى التابعة، واطمأن إلى الالتزام بالتعريفة المقررة، من خلال مناقشاته مع الركاب، وذلك على إثر إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن زيادة أسعار بعض المنتجات البترولية بداية من"صباح الجمعة الماضي".

وخلال الجولة، شدد السكرتير العام المساعد على أهمية التواجد المستمر لمسئولي المواقف والوحدات المحلية، لمتابعة سير العمل، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات أو شكاوى من الركاب، سواء فيما يتعلق بزيادة الأجرة أو الخروج عن خط السير أو سوء معاملة الركاب، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط داخل المنظومة.