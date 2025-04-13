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الأحد 13 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. تشكيل هجومى لتشيلسي أمام إبسويتش تاون

تشيلسى
تشيلسى
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أعلن إينزو ماريسكا المدير الفنى لفريق تشيلسى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إبسويتش تاون، وذلك بعد قليل على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج".

جاء تشكيل فريق تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.
خط الدفاع: تريفوه تشالوباه، توسين أدارابيويو، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا.
خط الوسط: إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، كول بالمر.
خط الهجوم: بيدرو نيتو، نيكولاس جاكسون، نوني مادويكي.
ويحتل فريق تشيلسى المركز السادس برصيد 53 نقطة، بينما يقع فريق إبسويتش تاون فى المركز الـ 18 برصيد 20 نقطة.

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