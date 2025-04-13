حريق هائل يلتهم 5 منازل في قرية سفلاق بسوهاج.. صور

اندلع حريق هائل في عدد من المنازل بقرية سفلاق التابعة لمركز ومدينة ساقلتة شرقي محافظة سوهاج، اليوم الأحد، ما أسفر عن خسائر مادية جسيمة دون تسجيل أي إصابات بشرية، وسط جهود مكثفة من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

وكان اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق في عدد من المنازل بدائرة مركز شرطة ساقلتة. وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى باقي المنازل المجاورة.

حريق هائل في عدد من المنازل بقرية سفلاق

وأفادت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمود طه، مدير إدارة البحث الجنائي، أن الحريق نشب في 5 منازل ملك كل من: أحمد عبدالعزيز النقيب، زكريا محمد جبالى، منصورة يونس نجدى، إمام رزق إسماعيل، وأرضينه الضبع الزهري، وأسهمت سرعة الرياح في انتشار النيران بين المنازل.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تمثلت التلفيات في نفوق عدد من رؤوس الماشية، وتدمير محتويات المنازل من منقولات وأثاث وأجهزة كهربائية.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر بدقة، فيما تواصل الأجهزة المعنية حصر الأضرار وتقديم الدعم للأسر المتضررة.

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