الدوري الإنجليزي.. محمد قدوس يقود وست هام لمواجهة ليفربول

أعلن جولين لوبيتيجي المدير الفنى لفريق وست هام يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، وذلك بعد قليل على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج".



وجاء تشكيل فريق وست هام يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: جان كلير توديبو، قونسطانطينوس مافروبانوس، ماكسيميليان كيلمان، آرون فان بيساكا، أوليفر سكارلز.

خط الوسط: كارلوس سولر، لوكاس باكيتا، جيمس وارد براوس، جارود بوين.

خط الهجوم: محمد قدوس.



ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 73 نقطة، بينما يقع فريق جيرونا فى المركز الـ 16 برصيد 35 نقطة.