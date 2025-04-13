دبلوماسي روسي: نتائج المحادثات بين أمريكا وإيران مطمئنة

قال ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن نتائج المحادثات التي أجريت بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج إيران النووي "مطمئنة".



وأضاف أوليانوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن الجانبين الإيراني والأمريكي وصفا المفاوضات التي أجريت، أمس السبت، في العاصمة العمانية مسقط بأنها إيجابية وبناءة، قائلًا إن هذا يعد مطمئنًا.

واستضافت سلطنة عمان أمس محادثات غير مباشرة بين مفاوضين إيرانيين وأمريكيين بحضور وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي من أجل حل الوضع حول برنامج إيران النووي.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاجتماع عقد في ظل مناخ بنّاء وسيتم استئناف المحادثات في عمان في 19 أبريل الجاري.

