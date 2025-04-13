الكرملين: العلاقات بين روسيا وأمريكا "تتطور بشكل جيد جدا"

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم /الأحد/، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة؛ "تتطور بشكل جيد جدًا"، لافتًا إلى أن هناك تبادلًا نشطًا للزيارات بين مبعوثي البلدين الخاصين.



وقال بيسكوف - في مقابلة مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين، تعليقًا على الحالة الراهنة للعلاقات الروسية الأمريكية - "إن هناك تبادلا نشطًا للغاية، وأصبح تقريبًا منتظمًا، في زيارات المبعوثين الخاصين؛ مبعوثنا كيريل دميترييف، والمبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف، يقومان بهذه الزيارات المنتظمة".وفقا لوكالة أنباء سبوتنك الروسية.

وأوضح بيسكوف أن "روسيا والولايات المتحدة تجريان اتصالات عبر قنوات الأجهزة الأمنية الخاصة، وكذلك عبر وزارة الخارجية الروسية ونظيرتها الأمريكية، في إطار عملية تطبيع العلاقات الثنائية".

وتابع: "تُجرى اتصالات عبر قنوات الأجهزة الخاصة (الاستخبارات)، وتُجرى اتصالات عبر قنوات وزارة الخارجية الروسية ونظيرتها الأمريكية".

وأكد بيسكوف أن تبادل الزيارات بين الممثلين الخاصين كيريل دميتريف، وستيف ويتكوف، تشكل قناة موثوقة للغاية لقادة روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، لنقل مواقف كل منهما.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، هي بالطبع خطوة إضافية نحو لقاء شخصي بين الرئيسين بوتين وترامب.

ووصل ويتكوف، إلى روسيا - أول أمس - في زيارة هي الثالثة من نوعها؛ حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين، في مبنى المكتبة الرئاسية بمدينة سانت بطرسبورج، واستمر اللقاء بينهما لمدة 4 ساعات ونصف، وتمحور اللقاء حول جوانب تسوية الأزمة الأوكرانية.