محمد صلاح يقود ليفربول لمواجهة وست هام يونايتد

أعلن آرني سلوت المدير الفنى لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وست هام، وذلك بعد قليل على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج".

تشكيل الفريق



وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: ريان خرافينبيرخ، أليكسيس ماك اليستير، كورتيس جونز.

خط الهجوم: لويس دياز، ديوجو جوتا، محمد صلاح.



ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 73 نقطة، بينما يقع فريق جيرونا فى المركز الـ 16 برصيد 35 نقطة.

