وزير التموين يبحث فرص التعاون مع الفطيم لدعم فرص التصدير

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مع ممثلي ماجد الفطيم، لبحث سبل التعاون المشترك، واستعراض الفرص الاستثمارية والشراكات المحتملة بين الوزارة والشركات التابعة للمجموعة، بحضور قيادات الوزارة وعدد من مسؤولي المؤسسة.

وحضر من جانب ماجد الفطيم كل من أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي "ماجد الفطيم"، محمد خفاجة، المدير الإقليمي "ماجد الفطيم للتجزئة" في مصر "، أحمد رحيم، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في "ماجد الفطيم للتجزئة" في مصر.

كما شارك في الاجتماع من جانب الوزارة: اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و حسام الجراحي – نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

تناول الاجتماع مناقشة الفرص الاستثمارية والتوسع في الشراكات، والتي تشمل تشغيل المولات والمنافذ، والتوسع في فتح فروع جديدة، إلى جانب تصدير المنتجات المصرية إلى دول الخليج، وأفريقيا، وآسيا، وشرق أوروبا، ضمن الأسواق التي تدير فيها مجموعة ماجد الفطيم عملياتها.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بما يحقق الاستفادة القصوى من إمكانيات الشركات العالمية العاملة في السوق المصري.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على دعم فرص التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصري، خاصة في الأسواق الإقليمية والدولية، بما ينعكس على تحقيق الأمن الغذائي وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.