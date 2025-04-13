رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال أحد الشعانين بكنيسة بحدائق القبة

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، في احتفال أحد الشعانين بالكنيسة الإنجيلية بحدائق القبة، بحضور الدكتور القس كمال يوسف، راعي الكنيسة والقس سمير شكري، القس المساعد بالكنيسة. وحضر للتهنئة عدد من القيادات السياسية والشعبية.



“المسيح والاختيارات الصعبة”

ورحب الدكتور القس أندريه زكي بالحضور، وقال في عظة بعنوان "المسيح والاختيارات الصعبة": "إن في دخول أورشليم وتطهير الهيكل". وأضاف "أن السياق الذي عاش فيه المسيح كان يشهد انقطاع النبوة وحالة من الجفاف الروحي بين الشعب، إلى أن جاء السيد المسيح. وأن التوقعات كانت حول مسيا سياسي يحرر الأرض ويحكم البلاد.

لكن السيد المسيح كان لديه اختيارات أصعب من هذا الاختيار".



وأكد "أن المسيح يملك على القلوب ويغيرها، ونصلي اليوم أن هذا المسيا هو من يملك قلوبنا ويغيرها".