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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين في قصف طائرات إسرائيلية منزلا في جباليا البلد بغزة

قصف طائرات الاحتلال
قصف طائرات الاحتلال
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استشهد 5 مواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في جباليا البلد، شمال قطاع غزة.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 5 مواطنين، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة منون في منطقة الجرن بجباليا البلد شمال قطاع غزة، كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف في المناطق الشرقية لحي الشجاعية شرق غزة.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50،944 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116،156 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
 

قصف طائرات الاحتلال الحربية غزة