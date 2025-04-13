ترأس الأنبا ويصا، مطران البلينا وتوابعها، صلاة القداس الإلهي بمناسبة عيد أحد الشعانين، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بمدينة البلينا، وسط حضور شعبي كبير من أبناء وشعب الإيبارشية.

وشهدت الكاتدرائية أجواء احتفالية مميزة امتلأت بالروحانية والفرح، حيث عبّر المصلون عن سعادتهم الغامرة بوجود نيافة المطران ويصا في وسطهم خلال هذه المناسبة الروحية العظيمة، والتي تُعد من أبرز الأعياد في التقويم الكنسي.

الأنبا ويصا يترأس قداس أحد الشعانين بكاتدرائية البلينا وسط فرحة شعب الإيبارشية

ويُعد أحد الشعانين (أحد دخول السيد المسيح إلى أورشليم) من الأعياد التي تحمل معاني الفرح والانتصار، وقد جاءت مشاركة نيافة الأنبا ويصا لتزيد من بهجة الحاضرين وتعكس مدى ارتباطه الروحي والرعوي بشعب الإيبارشية.



