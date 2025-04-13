مكافحة الإرهاب العراقي: القبض على (3) إرهابيين وتدمير 6 مراكز لهم بخمس محافظات

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي،اليوم الأحد، القبض على (3) إرهابيين وتدمير مراكز لهم بخمس محافظات.

و أوضح الجهاز في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء العراقية:واع"،أن قوات جهاز مكافهة الإرهاب العراقية،نفذوا عدة عمليات نوعية اختصاصية في مناطق متفرقة من العراق وبعملية نوعية مستندة لمعلومات استخبارية دقيقة تم إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة نينوى كانا يشغلان (منصبًا عسكريًا) ضمن ما كان يسمى ولاية الأنبار،موضحا أنه تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في العاصمة بغداد أيضًا.

وأضاف أنه بعمليتين منفصلتين وفي إطار الحملات في دهم وتفتيش المخابئ الإرهابية تم تدمير (6) مراكز و(6) بيوت طينية وعجلة نوع (بيك اب) وأحد الكهوف تحتوي على مواد متفجرة في محافظتي ديالى وصلاح الدين".