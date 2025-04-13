وزير الاتصالات: عمل برنامج لتصميم السجاد بالطرق الإلكترونية

أعلن المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الانتهاء من توصيل كابلات الألياف الضوئية لـ50 ألف منزل، ومستهدف زيادتها لـ250 ألف كابل خلال العام المقبل، حيث أن هذه الكابلات يرتبط بها بعد تنموي بالغ الأهمية.

برنامج لتصميم السجاد بالطرق الإلكترونية

وأشار وزير الاتصالات إلى أنه استجابة لمطالب محافظة القليوبية يتم عمل برنامج لتصميم السجاد بالطرق الإلكترونية بقرية كحلة بمركز كوخ والتي تعتبر قلعة لإنتاج السجاد اليدوي بالقليوبية، وكذلك تسويق المنتجات الخاصة بهم بشكل سهل.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال كلمته بديوان عام محافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، أنه تم تركيب 1800 برج محمول وشبكات بنطاق محافظة القليوبية، وجاري العمل علي إضافة 150 برج آخر خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة لمكاتب البريد في محافظة القليوبية، فأوضح الوزير، أنه يبلغ إجمالي عدد مكاتب البريد بالمحافظة 215 مكتب بريد، تم تطوير 170 مكتب منها، وجاري تطوير باقي مكاتب البريد بالمحافظة في خطة تستهدف العام الحالي والمقبل، مشيرا إلى أنه تم تطوير وإنشاء 23 مكتب بريد بقرى حياة كريمة بشبين القناطر، إضافة إلى تركيب 100 صراف للتخفيف علي المواطنين من أصحاب المعاشات وخاصة كبار السن.