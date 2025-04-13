موعد إجازات شهر أبريل 2025.. تعرف عليها

يترقب المصريون موعد العطلات الرسمية المتبقية في شهر أبريل2025 للتمتع مع أسرهم بقضاء أوقاتهم نظرا لاعتدال الطقس وجمال الطبيعة التي تتزامن مع موعد شم النسيم 2025 وإجازة شم النسيم 2025، والتي تعد الإجازة الرسمية الثانية في شهر أبريل 2025 بعد إجازة عيد الفطر 2025، حيث يشهد الشهر الجاري عددا من الإجازات الرسمية منها أيضا عطلة عيد تحرير سيناء 2025.

موعد العطلات الرسمية المتبقية في شهر أبريل2025

عيد شم النسيم هو أحد الأعياد المصرية القديمة التي يحتفل بها المصريون مع بداية فصل الربيع ويقع دائمًا في اليوم التالي لعيد القيامة، والذي يعد أكبر الأعياد المسيحية.

ويحين موعد شم النسيم هذا العام يوم الاثنين 21 أبريل 2025، ليكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في مختلف القطاعين الحكومي والخاص، وسيحدد مجلس الوزراء في قرار رسمي، موعد إجازة شم النسيم 2025 للموظفين في القطاعين العام والخاص.

ويعود تاريخ الاحتفال بشم النسيم في مصر إلى الحضارة المصرية القديمة، حيث كان المصريون القدماء يحتفلون به بشتى أنواع الاحتفال التي لا تزال متوارثة حتى اليوم بتناول الأسماك المملحة والبيض.

فصل الربيع 2025 ويشهد فصل الربيع 2025والذي بدأ رسميا في مصر يوم الجمعة 21 مارس 2025 ويستمر فصل الربيع 2025 لمدة 92 يوما و17 ساعة و35 دقيقة حتى يحل الانقلاب الصيفي في 21 يونيو المقبل.

حيث سيستمر فصل الصيف 2025 لمدة 93 يومًا تقريبا ويعود تغير الفصول الأربعة إلى دوران الأرض حول الشمس بالإضافة إلى ميل محورها بزاوية 23.5 درجة مما يؤدي إلى تغير زاوية سقوط أشعة الشمس على الكوكب، وبالتالي اختلاف الفصول على مدار العام.

العطلات الرسمية في أبريل 2025

وستكون العطلة الرسمية الثالثة في شهر أبريل 2025 بعد إجازة شم النسيم هي عطلة عيد تحرير سيناء والتي توافق هذا العام يوم الجمعة 25 أبريل 2025.

تعتبر هذه الاجازات الرسمية فرصا مثالية للمواطنين للتخطيط للرحلات القصيرة او قضاء وقت ممتع مع العائلة خاصة مع اعتدال حالة الطقس فى هذا الوقت من العام

وستكون مواعيد العطلات الرسمية كالآتي:

الإثنين 21 أبريل 2025 عيد شم النسيم.

الجمعة 25 أبريل 2025 عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982).

الخميس 01 مايو 2025 عيد العمال.