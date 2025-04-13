شاهد| أجواء استثنائية في احتفالات أحد الشعانين بسوريا

قال خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق، إن الاحتفالات بأحد الشعانين بسوريا متميزة عن الأعوام السابقة وهناك احتفالات في عموم الكنائس والمناطق السورية، وكذلك في مناطق الجزيرة والعاصمة دمشق والساحل السوري ومحافظة حلب.

إجراءات أمنية مشددة حول جميع الكنائس

وأضاف خلال رسالة على الهواء مع داليا نجاتي، أن جميع الكنائس كان بها إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن العام وانتشار مكثف كما كانوا يقطعون الطرق المؤدية للكنائس وتمت هذه العمليات بجميع الكنائس بأجواء احتفالية وكرنفالية وكان هناك حضور كثيف لأبناء الديانة المسيحية بالعاصمة وما حلوها.

وتابع أنه بعد التغييرات الأخيرة عاد عدد من السوريين المسيحيين كانوا قد غادروا البلاد سواء إلى لبنان أو بالمهجر، مؤكدا أن هذا الاحتفال كان متميزا للغاية وتبادلوا فيه التهاني والأمنيات أن تكون سوريا الجديدة للجميع وأن يعم السلام الجميع.