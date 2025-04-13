وظائف الأزهر الشريف للمعلمين في أسوان.. الأوراق المطلوبة والشروط وموعد التقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن فتح باب التقديم لمسابقة جديدة لتعيين معلمين مساعدين في مرحلة رياض الأطفال، بالأزهر الشريف لسد عجز المعلمين بمعاهد محافظة أسوان وذلك ضمن حيث تعيين 4474 معلمًا في مختلف المعاهد الأزهرية بجميع المحافظات، ويأتي هذا التعيين بناءً على الاحتياجات الفعلية التي حددها الأزهر الشريف.

التخصصات المطلوبة بمحافظة أسوان والادارات المتاحه للتقدم .. " معلم رياض أطفال محافظة أسوان بالإدارات التعليمية (ادفو غرب-ادفو شرق-كوم امبو-نصر النوبة- دراو- اسوان) .

وأعلن الأزهر الشريف فتح باب التقديم لوظائف المعلمين للعام 2025، في إطار جهوده المستمرة لتطوير العملية التعليمية وسد العجز في المعاهد الأزهرية.

يأتي ذلك بهدف استقطاب كوادر تدريسية مؤهلة وقادرة على الارتقاء بالمستوى التعليمي في المعاهد الأزهرية بما يتماشى مع رسالته التربوية والدينية.

ومن المقرر أن يبدأ التقديم للمسابقة اعتبارًا من 17 أبريل القادم حتى 30 أبريل 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية حيث يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة قبل تسجيل طلباتهم.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:اجتياز الاختبارات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

اجتياز التدريبات التي تقررها الجهة طالبة الإعلان

شروط التقدم

العمر

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام

مستوى المؤهل

مؤهل عال

المؤهل

مؤهل عال-تربية رياض أطفال

مؤهل عال-تربية طفولة مبكرة

مؤهل عال-تربية تخصص رياض أطفال

مؤهل عال-تربية تخصص طفولة مبكرة

مؤهل عال- تربية نوعية تخصص رياض اطفال

مؤهل عال- تربية نوعية تخصص طفولة مبكرة

مؤهل عال-كليات اخرى (دبلوم تربوي رياض أطفال)

التقدير

ألا يقل عن مقبول

المستندات المطلوبة

الصورة الشخصية

الرقم القومي وجه أول سارية

الرقم القومي وجه ثاني سارية

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

المؤهل الدراسي

المؤهل الأعلى إن وجد

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال)

دبلوم تربوي رياض اطفال

إيصال الإيداع البنكي

وتأتي هذه المسابقة ضمن خطة الأزهر الشريف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتطوير العملية التعليمية وسد العجز في معلمي رياض الأطفال بهدف تحسين جودة التعليم وفق أحدث المعايير التربوية لضمان تقديم تعليم جيد للأطفال في هذه المرحلة الهامة.

للتقديم على وظائف معلم مساعد رياض الأطفال بالأزهر، يجب على الراغبين إتباع الخطوات التالية:

زيارة بوابة الوظائف الحكومية

الاطلاع على الشروط والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات.

تجهيز المستندات المطلوبة وتحميلها إلكترونيًا على الموقع.

إرسال الطلب خلال الفترة المحددة من 17 إلى 30 أبريل 2025.

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن عملية الاختيار ستكون وفق معايير دقيقة لضمان تعيين الأكفاء. كما دعا المتقدمين إلى متابعة بوابة الوظائف الحكومية بانتظام للحصول على أي تحديثات أو تعليمات جديدة. للتقديم يرجي زيارة الموقع التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=4CCJS00bEMxfpVFMoHzTQQ==