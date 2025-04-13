ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة ، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

حركة الصادر والوارد

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 46444 طن تشمل: 13344 طن كلينكر و11000 طن يوريا و5450 طن جبس معبأ و2150 طن أسمنت و4400 طن علف بنجر و10100 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32075 طن تشمل: 4000 طن ذرة و16956 طن حديد و 1230 طن خشب زان و2000 طن فلوسبار و 7500 طن فول و1113 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 389 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 288 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 600 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3198 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 122149 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 52479 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2591 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6195 حركة.

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي بعد ان قامت بتفريغ عدد 33 حاوية فارغة ومملوءة وعدد 1 راس تريلا وعدد 24 تريلا فارغة و مملوءة بإجمالي وزن بضائع وارد 433 طن ، كما قامت بتحميل عدد 35 حاوية و عدد 1 اتوبيس وعدد 23 تريلا ببضائع تصدير تشمل خضروات وفواكه وضفائر ومفاتيح ليد سيارات وملابس وحقائب و منسوجات بإجمالي وزن 926 طن متجهه إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا- سلوفيكيا - الدنمارك – المجر – اسبانيا – السويد.