حزب الجيل: الموقف الإندونيسي برفض التهجير ناتج عن الجهود المصرية لدعم فلسطين

أشاد الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بموقف رئيس إندونيسيا فرابوو سوبيانتو، برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم،الذي يُعبّر عن دعم إندونيسا للقضية الفلسطينية ، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني ، وعلى رأسها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

أهمية الموقف الإندونيسي

وأوضح الشهابي أن أهمية الموقف الإندونيسي تكمن في تحوله من قبول ضمني سابق لإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين إلى موقف واضح برفض التهجير القسري، ما يُمثل استجابة حقيقية لصوت الشعوب الرافضة لتفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها، مؤكدا أن هذا التحول في الموقف الإندونيسي ما كان ليحدث لولا الدور المصري المحوري ، الذي يتمثل في الجهود الدبلوماسية الهادئة و الرسائل السياسية الحاسمة التي وجهتها القاهرة إلى عدد من العواصم الرافضة للتوطين، وفي مقدمتها جاكرتا، وهو ما يعكس ثقل مصر التاريخي في حماية الثوابت الفلسطينية ورفض كل أشكال التهجير أو تصفية. القضية

الموقف الإيجابي الإندونيسي يعكس الوعي بخطورة المشروع الصهيوني

وأكد ناجى الشهابي أن هذا الموقف الإيجابي من الرئيس الإندونيسي يعكس الوعي بخطورة المشروع الصهيوني الرامي إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها عبر التهجير القسري، وهو ما يُشكّل جريمة حرب وفق القانون الدولي. وأضاف أن هذا الرفض يأتي في وقت حساس تحتاج فيه القضية الفلسطينية إلى مواقف دولية داعمة تمنع تصفية القضية أو المساس بثوابتها.

مطالبة بدعم نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال

وطالب رئيس حزب الجيل الديمقراطي الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي كافة، إلى أن تحذو حذو إندونيسيا، وترفض بشكل قاطع كل أشكال التهجير أو التوطين، والعمل على دعم نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والعدوان والعمل معا من اجل إحلال السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بحل الدولتين واقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967