الدورى الإسبانى.. رويز ودانجوما يقودان جيرونا لمواجهة أوساسونا

أعلن ميغيل انخل سانشيز مونيوز المدير الفنى لفريق جيرونا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أوساسونا، وذلك بعد قليل على ملعب "أل سادار"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق جيرونا كالتالى:

حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

خط الدفاع: أرناو مارتينيز، دالي بليند، دافيد لوبيز سيلفا، لاديسلاف كرييتشي.

خط الوسط: أرثور ميلو، اوريول روميو، يانجل هيريرا، فيكتور تسيجانكوف.

خط الهجوم: أبيل رويز، أرنو دانجوما.

ويحتل فريق أوساسونا المركز الـ 15 برصيد 35 نقطة، بينما يقع فريق جيرونا فى المركز الـ 16 برصيد 34 نقطة.

