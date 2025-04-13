تعرف على إيرادات فيلم "استنساخ" لسامح حسين في رابع أيام عرضه

حقق فيلم "استنساخ" الذي يجسد بطولته الفنان سامح حسين إيرادات بلغت 165 ألف في دور العرض السينمائي أمس السبت، بإجمالي إيرادات بلغت 870 ألف في أربع أيام من عرضه.

أحداث فيلم "استنساخ"

وتدور أحداث فيلم "استنساخ" حول شاب يدعى يونس العربي، ويتورط في المتاعب بعد ما يتوغل الذكاء الاصطناعي في السيطرة على مجريات الأحداث على العالم، وذلك في ظل التقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه البشرية.

ويعد فيلم "استنساخ" من أفلام الخيال العلمي التي تعتمد على التشويق والإثارة، ويتناول في إطار فلسفي تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمع.

أبطال فيلم "استنساخ"



فيلم "استنساخ" من بطولة سامح حسين، هبة مجدي، محمد عز، هاجر الشرنوبي من إخراج وتأليف عبدالرحمن محمد، وتم الانتهاء من تصويره العام الماضي، إلى أن قرر صناعه أن يرى النور هذا العام الذي يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه سامح حسين في برنامج “قطايف” رمضان الماضي.

أزمة فيلم “استنساخ”

وفوجئ صناع فيلم “استنساخ” بإلغاء العرض الخاص الذي كان مقرر إقامته يوم الإثنين الماضي وذلك قبل انطلاقه بوقت قصير وبعد وصول بعض الفنانين لمكان العرض.

وأكد الكاتب عبد الرحيم كمال أن الرقابة ليست السبب وراء تعطل العرض، ليتضح أن تأجيل العرض كان بسبب مشكلة في نسخة الفيلم.

وأقيم العرض الخاص بحضور أبطال العمل في اليوم التالي، بأحد المولات في منطقة التجمع الثالث.

برنامج "قطايف"



وشارك سامح حسين في موسم رمضان الماضي ببرنامج "قطايف" إحدى المفاجآت الرمضانية، حيث جمع بين الكوميديا الخفيفة والمحتوى التثقيفي في قالب ممتع يناسب جميع الأعمار، وتلخص هدف برنامج "قطايف" في تقديم محتوى خفيف يجمع بين المعلومات العامة، الحكايات التراثية، والحوارات الطريفة، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور المصري.

إشادة الرئيس

وكرمت الهيئة الوطنية للإعلام الفنان سامح حسين على برنامج “قطايف”، كما أشاد الرئيس السيسي بالبرنامج خلال حفل إفطار القوات المسلحة، مؤكدا على ضرورة تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق المصرية الأصيلة.

فيلم "ساندوتش عيال"

يذكر أن آخر أعمال سامح حسين السينمائية هو فيلم "ساندوتش عيال"، الذي تم عرضه على المنصات العام الماضي، وشارك في بطولته نور قدرى، إيمان السيد، إبرام سمير، وعدد من الأطفال الذي حققوا شهرة كبيرة في الفترة الماضية منهم يوسف صلاح مؤدى أغنية "الغزالة رايقة"، ومنذر مهران، وزياد الشرقاوى.