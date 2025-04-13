الدورى الإسبانى.. بوديمير يقود أوساسونا لمواجهة جيرونا

أعلن فيسنتي مورينو المدير الفنى لفريق أوساسونا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره جيرونا، وذلك بعد قليل على ملعب "أل سادار"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق أوساسونا كالتالى:

حراسة المرمى: سيرجيو هيريرا.

خط الدفاع: اينزو بويومو، خيسوس اريسو، خورخي هيراندو، أليخاندرو كاتينا.

خط الوسط: أبيل بريتونس، روبين غارسيا سانتوس، جون مونكايولا، لوكاس تورو، ايمار اوروز.

خط الهجوم: انتي بوديمير.

ويحتل فريق أوساسونا المركز الـ 15 برصيد 35 نقطة، بينما يقع فريق جيرونا فى المركز الـ 16 برصيد 34 نقطة.

