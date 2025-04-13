تعرف على أعلى فوائد شهادات الادخار في البنوك قبل خفض أسعار الفائدة

تتسابق البنوك العاملة في السوق المحلية على طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة، سواء كانت بعائد ثابت أو متغير، مع تنوع دوريات صرف العائد بين الشهري والربع السنوي والنصف السنوي والسنوي، لتلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء.

وترصد "البوابة نيوز" في التقرير التالي أبرز شهادات الادخار ذات العائد الأعلى في البنوك المصرية، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل لتحديد مصير أسعار الفائدة:

البنك الأهلي المصري:

الشهادة البلاتينية (سنة واحدة): 23.5% عائد شهري، و27% سنوي.

الشهادة البلاتينية (3 سنوات – عائد متدرج): 30% في السنة الأولى، 25% في الثانية، و20% في الثالثة (يصرف سنويًا).

الشهادة البلاتينية (3 سنوات – عائد ثابت): 21.5% سنويًا، يصرف شهريًا.

بنك مصر:

شهادة "طلعت حرب" (سنة واحدة): 23.5% شهريًا، و27% سنويًا.

شهادة "ابن مصر" (3 سنوات – عائد متدرج):

السنة الأولى: 26% شهريًا، 27% ربع سنويًا، 30% سنويًا.

السنة الثانية: 22.5% شهريًا، 23% ربع سنويًا، 25% سنويًا.

السنة الثالثة: 19% شهريًا، 19% ربع سنويًا، 20% سنويًا.

شهادة "القمة" (3 سنوات – عائد ثابت): 21.5% سنويًا (يصرف شهريًا).

بنك الإسكندرية:

شهادة "إليكس ستار بلس" (3 سنوات): 20% سنويًا (يصرف شهريًا).

البنك التجاري الدولي (CIB):

شهادة "بريميوم" (3 سنوات): 17% سنويًا (يصرف شهريًا) – بحد أدنى مليون جنيه.

شهادة "بلس" (3 سنوات): 16% سنويًا – بحد أدنى 500 ألف جنيه.

شهادة "برايم" (3 سنوات): 15% سنويًا – بحد أدنى 100 ألف جنيه.

البنك المصري الخليجي:

شهادة "بريميوم" (3 سنوات): 21% سنويًا (يصرف شهريًا).

بنك Saib:

الشهادة الثلاثية "برايم": 22% سنويًا (يصرف شهريًا) – بحد أدنى ألف جنيه.

البنك الأهلي الكويتي:

الشهادة الثلاثية:

21% سنويًا (يصرف شهريًا).

22.1% سنويًا (يصرف ربع سنويًا).

بنك HSBC:

الشهادة الثلاثية: 18% سنويًا (يصرف شهريًا) – بحد أدنى 10 آلاف جنيه.

بنك QNB الأهلي:

الشهادة الثلاثية:

17% شهريًا، 17.05% ربع سنويًا، 17.1% نصف سنويًا، 17.15% سنويًا – بحد أدنى 100 ألف جنيه.

الشهادة الثلاثية "فيرست بلس": 18.5% سنويًا (يصرف شهريًا) – بحد أدنى 5 ملايين جنيه.

ترقب لاجتماع "المركزي" وحسم مصير الفائدة

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ثاني اجتماعاتها لعام 2025 يوم الخميس المقبل، وسط ترقب واسع من قبل الأسواق والمودعين، في ظل تباطؤ معدل التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025 مقارنة بـ10% في فبراير الماضي.