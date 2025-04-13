عطل مفاجئ يضرب تطبيق واتساب ويثير استياء المستخدمين حول العالم

شهد مساء أمس عطلاً مفاجئًا في خدمات تطبيق واتساب، مما أثر على عدد كبير من المستخدمين حول العالم ،وأدى هذا العطل إلى منع بعض المستخدمين في مناطق متعددة من إرسال الرسائل أو تحميل الحالات أو الوصول إلى بعض ميزات التطبيق، وهو ما أثار استياء واسع النطاق على منصات التواصل الاجتماعي. تصدر هاشتاج #WhatsAppDown بسرعة، حيث عبّر المستخدمون عن انزعاجهم من الأعطال التي تسببت في تعطيل خدماتهم اليومية.

عطل واتساب يثير استياء المستخدمين

ووفقًا لمنصة DownDetector المتخصصة في تتبع أعطال الخدمات، تم تسجيل أكثر من 3,000 شكوى من مستخدمين في دول مختلفة، مع تسجيل 90% من هذه الشكاوى بشأن مشاكل في إرسال الرسائل. ومن بين الدول التي تأثرت بالعطل كانت الولايات المتحدة وبنغلاديش والبرازيل. كما أفاد المستخدمون بوجود صعوبة في إجراء المكالمات عبر التطبيق، إلى جانب مشاكل في إرسال الرسائل الجماعية.

عطل تطبيق واتساب يثير استياء المستخدمين حول العالم

قال فرانسيس فونج بو كيو، الرئيس الفخري لاتحاد تكنولوجيا المعلومات في هونغ كونغ، إن المشاكل شملت أيضًا تأخيرًا في تحميل الحالات وتسجيل الدخول إلى التطبيق. أضاف أنه وفقًا للتقارير، تم تسجيل حوالي 597 شكوى في موقع "داونديتكتور" بحلول مساء السبت، مشيرًا إلى أن 85% من الشكاوى تتعلق بمشاكل الرسائل، بينما 12% تتعلق بوظائف أخرى للتطبيق.

وفي الوقت الذي تكهن فيه بعض المستخدمين بأن العطل قد يكون مرتبطًا بالتحديثات الأخيرة للتطبيق، واجه آخرون مشاكل مشابهة على منصات أخرى تابعة لشركة ميتا، مثل فيسبوك وإنستجرام. رغم ذلك، لم تُصدر ميتا أي بيان رسمي للتعليق على الحادثة حتى الآن.

الجدير بالذكر أن هذا العطل يأتي في أعقاب مشكلة مشابهة كانت قد ضربت واتساب في فبراير الماضي، حيث سجلت أكثر من 9,000 شكوى بسبب مشاكل في خدمات الرسائل والمكالمات، مما دفع العديد من المستخدمين للتشكيك في موثوقية تطبيق المراسلة الأشهر في العالم.