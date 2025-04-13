"شاركنا النشاط.. وأمشي لصحتك".. انطلاق مبادرة يوم المشى للمرأة الأسوانية

انطلقت فعاليات مبادرة "يوم المشى للمرأة الأسوانية" تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، بشعار " شاركنا النشاط .. وأمشى لصحتك " ، وسط مشاركة للسيدات والفتيات من كافة أطياف المجتمع ، وذوى الهمم من أصحاب القدرات الخاصة للأعمار السنية المختلفة.

شاركنا النشاط .. وأمشى لصحتك .. إنطلاق مبادرة يوم المشى للمرأة الأسوانية

جاء ذلك فى إطار جهود المحافظة للنهوض بقطاع السياحة داخل عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بدأت الفعاليات من أمام ممشى أهل أسوان بكورنيش النيل القديم فى المنطقة المواجهة لمقابر النبلاء ووصولاً إلى حديقة فريال .

توزيع الميداليات على الفائزات بالمراكز الـ 10 الأولى

وكلف محافظ أسوان بقيام اللواء أيمن الشريف السكرتير العام بتوزيع الميداليات على الفائزات بالمراكز الـ 10 الأولى ، والمهداه من الإتحاد الشبابى لدعم مصر ، وذلك فى حضور سهير مكى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمشاتى بالمحافظة ، وأفراح سيد وكيل مديرية الشباب والرياضة .

شهدت الفعاليات التى تهدف لتعزيز وتشجيع المرأة على ممارسة الرياضة ، والترويج للمقومات الجمالية والحضارية لعروس المشاتى ، توزيع كتيبات عن المناطق الأثرية والمزارات السياحية على السيدات المشاركات باللغة العربية ، والمهداه من الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان.

كما تم توزيع كتيبات كذلك باللغة الإنجليزية على السياح الذين تصادف تواجدهم ومشاركتهم فى يوم المشي.

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