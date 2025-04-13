انطلاق القمة المصرية القطرية بالدوحة لبحث جهود وقف إطلاق النار بغزة

انطلقت قبل قليل جلسة مباحثات الرئيس السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

تميم يستقبل السيسي

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مطار حمد الدولى بالعاصمة القطرية الدوحة حيث كان فى استقباله الأمير تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير قطر وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة

