5 معلومات عن مباراة المصري وبتروجت في الدوري

يواجه اليوم النادي المصري البورسعيدي تحت قيادة مديره الفني، التونسي أنيس بوجلبان ، نظيره فريق بتروجت ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الحسم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري وبتروجت

ويلتقي فريقي المصري وبتروجت في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي ضد بتروجت

وتستمتعون بمباراة المصري البورسعيدي ضد بتروجيت اليوم عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

نقاط المصري البورسعيدي في الدوري

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 31 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي خلال مسيرته بالمسابقة المحلية.

ويقع المصري في مجموعة الفرق المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب، بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري .

المصري في الكونفدرالية

وكان قد ودع الفريق المصري البورسعيدي بطولة الكونفدرالية الإفريقية من ربع النهائي، بعد الفوز في مباراة الذهاب على سيمبا التنزاني بنتيجة 2-0، والهزيمة في لقاء العودة بتنزانيا بنفس النتيجة، لترجح ركلات الجزاء كفة سيمبا الذي فاز بنتيجة 4-1.

حكام مباراة المصري وبتروجت

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري نايل والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بتروجيت والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم على ستاد السويس الجديد.

ويتكون الطاقم التحكيمي من محمد الغازي حكمًا للساحة ومعه كل من: خالد حسين ومحمد محمود لطفي كمساعدين، أحمد حمدي حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم علاء صبري بمعاونة من زميله محمود أبو الرجال.