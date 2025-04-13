قطر تدين القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، قصف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني في غزة، وعدته مجزرة وحشية، وجريمة شنيعة بحق المدنيين العزل، وتعديا سافرا على أحكام القانون الإنساني الدولي.



و أكدت الخارجية القطرية في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة ألأنباء القطرية"قنا"،على رفض دولة قطر القاطع للهجمات الإسرائيلية على الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان بقطاع غزة، محذرة من انهيار النظام الصحي في قطاع غزة، واتساع دائرة العنف بالمنطقة جراء الفظائع الإسرائيلية المستمرة، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين العزل.

وجددت وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.