شارك في "الديلر" و"إحكي يا شهرزاد".. موعد صلاة الجنازة على صلاح حسن

توفي المنتج الفني صلاح حسن اليوم الأحد، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة.

ونعت الفنانة مي سليم صلاح حسن وشاركت صورته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتبت:" البقاء لله".

أعمال الراحل صلاح حسن

وكان المنتج الفني صلاح حسن، شارك في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية، منها فيلم "الديلر" للفنان أحمد السقا والفنان خالد النبوي، بالإضافة إلى فيلم "إحكي يا شهرزاد"، للفنانة منى زكي والفنان حسن الرداد، كما شارك في فيلم “البطل”، للنجم الراحل أحمد زكي.

وكان آخر الأعمال التي شارك فيها المنتج الفني صلاح حسن، هو فيلم "بنقدر ظروفك"، الذي شاركت مي سليم في بطولته مع الفنان أحمد الفيشاوي.

فيلم "بنقدر ظروفك"



يشارك في فيلم بنقدر ظروفك عددًا من الفنانين من بينهم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش وعارفة عبدالرسول ومحمد محمود ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.