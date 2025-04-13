تجديد حبس مسجل خطر سرق سيارتين في النزهة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، حبس عاطل له معلومات جنائية مسجلة، لقيامه بسرقة سيارتين بأسلوب المغافلة، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

مسجل خطر وراء سرقة السيارات في النزهة

كانت قد وردت معلومات إلي ضباط مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم بسرقة السيارات بأسلوب "المغافلة".

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعتين لسرقة سيارات، وأرشد عن مكان السيارتين المسروقتين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.