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الأحد 13 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في الدوحة

الرئيس السيسي وأمير
الرئيس السيسي وأمير قطر
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استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أجريت للرئيس اليوم الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مطار حمد الدولى بالعاصمة القطرية الدوحة حيث كان فى استقباله الأمير تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر.

ووصل الرئيس السيسي، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مستهل جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير قطر وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة

ويلتقي الرئيس السيسي  خلال الزيارة بأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما سيعقد الرئيس لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي.

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