ديانة المصريين القدماء.. لماذا لقب آمون بملك الآلهة؟

يُعد الإله آمون من أعظم آلهة المصريين القدماء وأكثرهم تأثيراً على مدار التاريخ الفرعوني، وقد تطور من كونه إلهًا محليا في مدينة طيبة -الأقصر حاليا- إلى أن أصبح الإله الرسمي للدولة في عصر الدولة الحديثة، وتحديدا في الأسرة الثامنة عشر، حتى أنه دعي لاحقًا بـ"ملك الآلهة".

واسم "آمون" يعني الخفي أو الذي لا يرى، وهو يعكس طبيعته الغامضة وغير المحسوسة، كان ينظر إلى آمون كقوة كونية تسري في العالم دون أن ترى، وهذا ما جعله في نظر الكهنة والمصريين قوة روحية عليا.

في البداية، لم يكن آمون من الآلهة الكبرى، بل كان من ضمن مجموعة آلهة محلية في طيبة، إلى أن تم دمجه لاحقًا مع الإله "رع" - إله الشمس- فظهر ككيان مركب باسم "آمون - رع"، وأصبح بذلك يمثل القوة الخفية والقوة الظاهرة في آنٍ واحد.

ويعد معبد الكرنك في طيبة، المكان الرئيسي لعبادة الإله آمون، والذي لا يزال حتى اليوم من أعظم المواقع الأثرية في العالم، حيث بنى له أضخم المعابد، وقد تلقى دعمًا ضخمًا من الفراعنة، خاصة من ملوك الدولة الحديثة مثل: تحتمس الثالث وحتشبسوت وأمنحتب الثالث.

مع تزايد نفوذ كهنة آمون، أصبح لهم تأثير سياسي كبير، حتى أن بعضهم سيطر فعليًا على مقاليد الحكم في بعض العصور، خصوصًا بعد انهيار الدولة الحديثة، حين تحول كهنة آمون إلى حكام فعليين لطيبة، وفي أثناء حكم الفرعون أخناتون، تم محاربة عبادة آمون بشكل كبير، حيث أعلن أخناتون أن الإله الوحيد هو "آتون" - قرص الشمس- وأغلق معابد آمون وصادر ممتلكاتها، لكن بعد وفاته، عاد آمون إلى مكانته بقوة في عهد توت عنخ آمون وحور محب.

دائمًا يصور آمون كرجل يلبس تاجاً تعلوه ريشتان عموديتان، أو أحياناً على هيئة كبش، وهو أحد رموزه الحيوانية، كما ارتبط اسمه في كثير من النقوش بالعدالة، والنظام الكوني، والنصر.

انتشرت عبادة آمون حتى وصلت إلى بلاد النوبة، وهناك عبد في معبد جبل البركل، وكان له معابد في واحات الصحراء الغربية مثل سيوة، حيث استشير ككاهن عظيم حتى في زمن الإسكندر الأكبر.

وقد ورد اسم "آمون" لأول مرة في عصر الدولة الوسطى على لوحين من الأسرة الحادية عشرة، عُثر على أحدهما في مقبرة الملك "إنتف عا" بمنطقة القرنة، حيث وردت به عبارة "pr-Imn"، أى "بيت"، أو معبد آمون، أما اللوح الثاني فقد سجلت عليه أنشودة موجهة إلى كل من الربة حتحور والرب من آمون، واللوح خاص بالملك "إنتف واح عنخ" "إنتف الثاني"، وعثر عليه بجبانة "دراع أبو النجا"، ومحفوظ الآن بمتحف "متروبوليتان" في نيويورك.

كما ووجد نقش آخر مدون في منطقة وادي الحمامات من عهد الملك "منتوحتب الرابع"، نب تاوى رع"، ورد فيه اسم الوزير ''أمنمحات"، والذي انتسب فيه صاحبه إلى المعبود آمون، إذ يعنى اسمه آمون في المقدمة، وهو الاسم الذي حمله بعض ملوك الأسرة الثانية عشرة بعد ذلك، وقد شغل آمون مكانة المعبود الرسمي في مصر، وذلك عندما تمكن الملك "سحتب إيب رع" -أمنمحات الأول- من تأسيس الأسرة الثانية عشرة، فجعل منه المعبود الأول الرسمي للدولة.